Актриса "Дизель Шоу" звернулася до шанувальників після моторошної ДТП

Постраждала актриса "Дизель Шоу" подякувала всім за слова підтримки.

Актриса з "Дизель Шоу" Яна Глущенко звернулася до шанувальників після страшної аварії.

Дівчина отримала травми внаслідок ДТП. Також у ній загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська.

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"Всім привіт. Хочу сказати величезне спасибі всім вам за теплі слова, за підтримку, ми обов'язково найближчим часом одужаємо. Вибачте, що ми не відповідаємо всім", - йдеться у зверненні актриси в Instagram.

Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. В результаті ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Крім того, постраждали і були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко і Єгор Крутоголов.