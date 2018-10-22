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Актриса "Дизель Шоу" звернулася до шанувальників після моторошної ДТП

12:16, 22 жовтня 2018
Суспільство
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Глущенко постраждала унаслідок аварії / Скріншот

Дівчина отримала травми внаслідок ДТП. Також у ній загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська.

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"Всім привіт. Хочу сказати величезне спасибі всім вам за теплі слова, за підтримку, ми обов'язково найближчим часом одужаємо. Вибачте, що ми не відповідаємо всім", - йдеться у зверненні актриси в Instagram.

Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. В результаті ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Крім того, постраждали і були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко і Єгор Крутоголов.

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Теги: #смерть#ДТП#Дизель Шоу