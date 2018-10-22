Втратили населення обласного центру: Ukrainianpeopleleaks підрахував, скільки українців покинуло країну з березня

Втрата трудової сили призводить до загострення дефіциту кадрів на українському ринку праці.

З 20 березня 2018-го з України виїхало понад 619 тис. осіб. Велика частина з них - трудові мігранти. Кожну хвилину це число збільшується на 2 людини.

Про це йдеться на сайті ukrainianpeopleleaks.com, який у режимі онлайн відстежує кількість мігрантів.

HR-експерт Олександр Білоус пояснює: таку кількість мігрантів можна порівняти з населенням обласного центру. Втрата трудової сили призводить до загострення дефіциту кадрів на українському ринку праці.

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"Вже зараз ми знаємо, що є цілі заводи, які відкриваються, пропонують досить високі заробітні плати, але не можуть знайти працівників. Взагалі для інвесторів освічена, відносно дешева робоча сила в Україні завжди була перевагою. Зараз ми втрачаємо свій головний ресурс – робочі кадри. Такими темпами просто не буде кому розбудовувати країну", - вважає Білоус.

Зазначимо, на думку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, повернутися в Україну трудових мігрантів підштовхне зарплата в 10 тис. грн.

"Вважаю, що середня заробітна плата в країні повинна дорівнювати не менше 10 тис. грн. Я думаю, що в цьому році ми зможемо досягти таких показників. Тоді люди будуть повертатися (з-за кордону)", - сказав Гройсман кілька місяців тому.