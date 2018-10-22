У Житомирі прощаються з актрисою "Дизель Шоу" Поплавською (фото, відео)

Марину Поплавську поховають у Житомирі.

Сьогодні у Житомирі прощаються з акторкою гумористичної програми "Дизель Шоу" Мариною Поплавською, яка трагічно загинула зранку у суботу, 20 жовтня.

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У рідному місті артистки біля музичного драмтеатру вишукувалася довга черга містян. Люди несуть квіти і не стримують сліз, йдеться в сюжеті ТСН.

Попри напружений графік, Марина Поплавська часто приїздила до Житомира. Ще донедавна викладала українську мову та літературу в одній з місцевих шкіл. Житомиряни вже звернулися до президента з клопотанням надати акторці звання "Народної артистки України" посмертно.

Поховають Марину Поплавську на Центральній алеї міського цвинтаря.

Нагадаємо, що 20 жовтня на Київщині внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинула акторка, зірка гумористичного проекту "Дизель Шоу" Марина Поплавська. За попередніми даними поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, в результаті чого сталося зіткнення з вантажним автомобілем.