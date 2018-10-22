У мережі з'явилося останнє відео із загиблою в ДТП актрисою "Дизель Шоу" Поплавською

В ролику можна побачити усміхнену актрису Марину Поплавську, яка загинула в аварії.

У мережі показали останні моменти з акторами "Дизель Шоу" перед трагічною ДТП під Києвом.

Ролик знімав учасник трупи Олег Іваниця, його він опублікував на своїй сторінці в Instagram. У ньому можна побачити усміхнену актрису Марину Поплавську,яка загинула внаслідок аварії.

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"Сьогодні Луцьк, завтра Львів. Друзі, якщо ви знаєте якісь особливо неймовірно-чудово-унікальні місця, обов'язково пишіть. Екскурсійна підгрупа "Дизель Шоу" за можливості відвідає об'єкт, зніме і ще раз прославить ваше місто", – йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, 20 жовтня вранці на Київщині автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фургоном. Унаслідок ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Крім того, постраждали й були госпіталізовані актори "Дизель Шоу" Яна Глущенко та Єгор Крутоголов.