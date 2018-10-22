Хеллоуін 2018: історія та традиції моторошного свята

Хеллоуін в Україні почали відзначати порівняно нещодавно і це свято тільки набирає популярність.

Традиційно жахливе свято Хеллоуін відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, і бере витоки ще з давніх кельтських легенд.

Історія Хеллоуіна

У ті далекі, ще язичницькі часи, люди вірили, що в цей час відкриваються двері в потойбічний світ і випускають на землю всю нечисть. Кельтські язичники в цей період (три дні до 31 жовтня і три дні після) святкували Сайман - свято закінчення збирання врожаю. Він відзначався як свято початку нового року, а також як день вшанування мертвих. Самайн був святом одночасно для всіх народів Британських островів і міцно асоціювався зі смертю і надприродним.

З приходом християнства 1 листопада почали святкувати День всіх святих, тому вечір напередодні цього дня став називатися All Hallow's Eve. І вже в VIII столітті День всіх святих починає поступово заміщати Самайн. Завдяки об'єднанню гельських традицій і католицьких обрядів починають формуватися перші зачатки майбутнього Хеллоуіна.

Незважаючи на те, що Хеллоуін бере свої витоки в Британії та Ірландії, він успішно поширився як на англомовні країни, так і на Європу, Японію, острівні держави Тихого океану та інші.

Символи і традиції Хеллоуїна

Одним із найбільш відомих символів Хеллоуіна є гарбуз – з нього роблять голову, вирізаючи страшні або смішні гримаси, а всередину ставлять свічки і прикрашають сходи, вікна будинків, кафе, магазинів. У сучасному світі свічки замінюють ліхтариками та іншими електроприладами, а самі гарбузи можуть прикрашати додатково (наприклад – блискітками).

Традиція виготовлення гарбузів-світильників пішла від кельтського звичаю створювати ліхтарі, допомагають душам знайти шлях в чистилище. Символом сучасного Хеллоуіна гарбуз став у Північній Америці, а в Шотландії таким символом довгий час виступала ріпа.

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Однак, є й інша легенда - про п'яницю Джека, який зумів двічі обдурити диявола, за що потім був покараний. В очікуванні Судного дня Джек був змушений блукати по землі, освітлюючи собі шлях шматочком вугілля, який він поклав у порожній гарбуз.

Вважалося, що залишений в День всіх святих біля будинку гарбуз (або ріпа), буде відганяти від нього злих духів.

Крім гарбузів, популярними прикрасами є штучні павутина й павуки, летючі миші, скелети, привиди, жахливі звуки і загалом усе, що може налякати. Викликати "мурашки" по тілу можна й іншими способами, на що тільки вистачить фантазії, головне не перестаратися.

Ще однією традицією Хеллоуіна стало переодягання в різних монстрів або супергероїв. У тих же Сполучених Штатах, приміром, діти переодягаються в страшні костюми та ходять по домівках сусідів, випрошуючи солодощі, вимовляючи популярну фразу "trick-or-treat". Є кілька варіантів її перекладу – "солодощі або шкода", завдяки фільмам популярним варіантом перекладу став "цукерки або смерть".

Не відстають від дітей і дорослі, які також переодягаються в різні маскарадні костюми. Тільки на відміну від дітей, у своїх образах вони ходять не по домівках, а влаштовують костюмовані вечірки на Хеллоуін зі страшними сюрпризами. Наприклад – можна зав'язати комусь очі, підвести до миски з виноградом у воді, опустити руку в неї, підколюючи тим, що це людські очі.

Хеллоуін в Україні

Хеллоуін в Україні почали відзначати порівняно нещодавно і це свято тільки набирає популярність. Приміром, традиція прикрашати будинки на Хеллоуін в Україні поки що не прижилася. Принаймні, це не виставляється напоказ, як на Заході. А ось костюмовані вечірки, ворожіння, цілком популярні.

Хеллоуін у 2018 році припадає на ніч з середи на четвер. Тому можна очікувати, що крім "основного" дня (точніше ночі), святкування триватимуть і на найближчі вихідні.

Як святкувати Хеллоуін 2018 залежить тільки від вашої фантазії. В Україні багато розважальних закладів запропонують своїм гостям тематичні вечірки. Вам залишається лише підібрати тематичний костюм і прийти з гарним настроєм. До речі, для створення свого образу можна звернутися до українських художніх творів.