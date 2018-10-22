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У США влаштували Гелловін для собак (відео)

11:30, 22 жовтня 2018
Курйози
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Як ідеться у сюжеті ТСН, зібрати чотирилапих та їхніх господарів на веселу вечірку вирішили у місцевій пекарні, яка спеціалізується на печиві та інших смаколиках для собак.

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До свята учасники добре підготувалися - деякі з песиків вразили костюмами супергероїв, а дехто - навіть відтворив образи героїв фільмів жахів. 

Гелловін або День усіх святих - популярне в англомовних країнах свято, яке відзначають 31 жовтня. Утім, американці часто починають святкувати заздалегідь. 

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Теги: #США#свято#собаки