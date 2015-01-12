Велику українську енциклопедію буде видано в електронному й паперовому вигляді до 2026 року – указ

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті президента указі про внесення відповідних змін до указу від 2 січня 2013 року № 1 "Про Велику українську енциклопедію", де йшлося про терміни підготовки та видання енциклопедії у 2013-2010 роках.

Кабінету міністрів доручено передбачати під час доопрацювання проекту закону про державний бюджет на 2015 рік, а також при підготовці проектів законів про державний бюджет на наступні роки видатки на фінансування діяльності відповідно до обгрунтованих потреб державної наукової установи "Енциклопедичне видавництво", у тому числі для підготовки та видання Великої української енциклопедії, створення і належного функціонування енциклопедичного веб-порталу.

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Також уряд повинен опрацювати в установленому порядку питання щодо передачі приміщення по вул. Богдана Хмельницького, 51а в Києві, де розміщується державна наукова установа "Енциклопедичне видавництво", з комунальної у державну власність.

Крім того, Кабмін має вивчити доцільність та умови передачі у відання Національної академії наук України держустанови "Енциклопедичне видавництво" та вдосконалення умов оплати праці її працівників.