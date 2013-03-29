Велика українська енциклопедія буде готова впродовж 7 років

Документ на виконання указу Президента України розробив Держкомтелерадіо, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну.

Згідно з цим нормативно-правовим актом, Національна академія наук працюватиме над розробкою концепції та словника енциклопедії, а Держкомтелерадіо сприятиме висвітленню у ЗМІ процесу її підготовки.

План заходів передбачає спільну роботу Держкомтелерадіо та інших центральних органів виконавчої влади, НАНУ, закладів культури та освіти тощо, спрямовану на його виконання.

Окрім того, розпорядження регламентує утворення державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво», яка реалізує ідею поєднання наукової та редакційно-видавничої діяльності як складових одного процесу в підготовці та випуску зазначеної енциклопедії та інших довідково-енциклопедичних видань.

Установа, яку планується створити на базі державного спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана» та Головної редакції Зводу пам’яток історії та культури України при ньому, ввійде до сфери управління Держкомтелерадіо. Також упродовж року вирішуватиметься питання її розміщення в будинку по вулиці Богдана Хмельницького, 51а.

Видатки на утримання наукової установи, а також на капітальний ремонт приміщення фінансуватимуться із державного бюджету.

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Відповідно до Указу Президента України від 2 січня 2013 року № 1 «Про Велику українську енциклопедію», впродовж найближчих 7 років планується створити Велику українську енциклопедію, метою якої стане систематизація і поширення наукових знань про внесок України у світову історію і культуру. Ним також передбачається розроблення плану заходів щодо реалізації цього грандіозного видавничого проекту, а також реорганізація державного спеціалізованого видавництва «Українська енциклопедія» імені М.П. Бажана» в наукову установу.