У Донецьку весь день не змовкають звуки пострілів і вибухів

У Донецьку в даний час ситуація зберігається напруженою, звуки пострілів і вибухів не змовкають у місті протягом всього дня.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

У міськраді зазначили, що в результаті влучення снарядів зруйновано житловий будинок по провулку Бахмутського, повністю знищено 5 торгових павільйонів на перетині проспектів Київського і Партизанського, а також 4 гаража в кооперативі, розташованому по вулиці Стратонавтів.

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Аварійні бригади відновили енергопостачання селищ шахт Трудовська і 12-а. По місту все ще залишаються знеструмленими 84 підстанції.

Водопровідні вузли КП ”Донецькміськводоканал” працюють і з 16.00 почали подавати воду споживачам.