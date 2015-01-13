Великобританія передала місії ОБСЄ в Україні 10 броньованих машин (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час урочистої церемонії передачі броньованих машин сказав посол Великої Британії в Україні Саймон Смітт.

“Уряд Великої Британії дуже налаштований продовжувати здійснювати зусилля щодо надання підтримки Україні. І тому ми зацікавлені в продовженні роботи моніторингової місії ОБСЄ”, - сказав посол під час урочистої церемонії.

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Разом з тим він нагадав, що анексія Криму Росією є неприйнятною, і що Росія має сприяти урегулюванню ситуації в Україні.

За його словами, якщо Росія продовжуватиме дотримуватися політики, за якої не буде жодних свідчень прогресу, то вона буде змушена продовжувати платити велику ціну за свої дії на сході України.