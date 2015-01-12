Завтра Британія передасть місії ОБСЄ в Україні 10 броньованих машин

Про це повідомили УНІАН у посольстві.

“Завтра відбудеться церемонія передачі Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні допомоги у вигляді 10 бронемашин від уряду Великої Британії. У церемонії візьмуть участь посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт і посол Ертугуль Апакан, голова СММ ОБСЄ в Україні”, - йдеться в повідомленні.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили про готовність спостерігати за ротацією «кіборгів» в Донецькому аеропортуПерелік наданої допомоги включає в себе 10 броньованих машин (8 x LC200 та 2 x LC105), а також комунікаційне обладнання (10 AV Spares kits, 10 Motorola DM4601 VHF Radio та 10 Codan Envoy X1 HR Radios).