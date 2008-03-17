Інфаркт, інсульт - а що може швидка?

У Вінниці в 2008 році заплановано придбати протиінфарктні препарати для бригад швидкої медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні управління у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради

Згідно повідомлення, сучасні протиінфарктні тромболізісні препарати (вартість однієї ампули становить 8 тис. грн.) будуть придбані для попередження ранньої смертності та ускладнень інфаркту міокарда на ранніх стадіях захворювання.

За даними управління охорони здоров`я міської ради, поширеність серцево-судинної патології у Вінниці зростає і за останні 5 років її приріст досягнув 25%. Спостерігається також тенденція до зростання показника захворюваності і смертності на інфаркт міокарду відповідно на 7% та 14%. Кожен четвертий хворий на інфаркт міокарду помирає.

В 2007 році в міській клінічній лікарні № 1 створено кардіологічний рентгенопераційний блок для проведення інвазії кардіологічній групі хворих, яка нараховує в Вінниці близько 15 тис. осіб. Як вважають фахівці, це дасть можливість зменшити показник смертності від хвороб серцево-судинної патології, особливо у людей працездатного віку.

Захворюваність на гостре порушення мозкового кровообігу з кожним роком також має тенденції до зростання майже на 6%. Від інсульту в місті помирає кожний четвертий хворий. У зв`язку із збільшенням захворюваності на інсульти на базі неврологічного відділення міської клінічної лікарні № 1 відкрито відділення для інсультних хворих на 30 ліжок.

Поширеність факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань в місті обумовлена наступними факторами: у 33,5% дорослого населення виявлено артеріальну гіпертензію, 56,8% мають надлишкову вагу, 44% чоловіків та 16,5% жінок маюьь шкідливу звичку палити.