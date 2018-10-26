Кривавий пастор і мертва черниця: Потап і Даша Астаф'єва перевтілилися до Геловіну (фото)
19:13, 26 жовтня 2018Суспільство
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Одним з образів співачки стала повністю біла черниця.
Гурт MOZGI, Потап і співачка Даша Астаф'єва стали героями нової страшної фотосесії.
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Знаменитості взяли участь у зйомках до Геловіну для видання JetSetter. "Наші зйомки довели, що не потрібно боятися пробувати нове, особливо якщо ставитися з гумором до всього на твоєму шляху!", - заявила Даша Астаф'єва, яка постала в двох образах.
Одним з образів співачки стала повністю біла черниця.
"Образ черниці завжди здавався мені привабливим і загадковим. Як виявилося, він захоплює не тільки мою фантазію", - зізналася зірка.
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