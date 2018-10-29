У Києві обікрали квартиру керівника проекту Євросоюзу
У центрі Києва невідомі пограбували квартиру, яку орендує глава проекту "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" Янош Законі.
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Про це повідомило джерело "Української правди" в правоохоронних органах.
У Печерському управлінні поліції назвати ім'я постраждалого не змогли, лише зазначили, що 28 жовтня була крадіжка по вулиці Крутий узвіз.
"Невідомі проникли до квартири та звідти забрали речі, 6 тис. євро та три комп’ютерні накопичувачі. На місце виїжджала слідчо-оперативна група, задокументувала подію", - йдеться в повідомленні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу ("крадіжка").