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У Києві обікрали квартиру керівника проекту Євросоюзу

16:15, 29 жовтня 2018
Суспільство
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За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження \ фото УНІАН

У центрі Києва невідомі пограбували квартиру, яку орендує глава проекту "Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" Янош Законі.

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Про це повідомило джерело "Української правди" в правоохоронних органах.

У Печерському управлінні поліції назвати ім'я постраждалого не змогли, лише зазначили, що 28 жовтня була крадіжка по вулиці Крутий узвіз.

"Невідомі проникли до квартири та звідти забрали речі, 6 тис. євро та три комп’ютерні накопичувачі. На місце виїжджала слідчо-оперативна група, задокументувала подію", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу ("крадіжка").

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Теги: #Київ#квартира#пограбування