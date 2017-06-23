У Житомирі оголошено про підозру чоловікам, які побили й пограбували журналіста

У Житомирі сьогодні оголошено про підозру двом чоловікам, які побили й пограбували журналіста.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікацій поліції Житомирської області.

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Встановлено, що вночі 10 червня двоє осіб, завдавши кількох ударів потерпілому, ривком вирвали у нього сумку з відеокамерою та фотоапаратом.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження. У результаті проведених слідчо-розшукових заходів поліцейські встановили причетність до злочину двох чоловіків 18 та 19 років, які пограбували журналіста з корисливих мотивів. Відеокамеру вони здали до ломбарду, а отримані гроші розділили між собою.

Нападників ознайомлено із повідомленням про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі 10 червня було відкрито провадження за фактом пограбування та побиття журналіста.

Постраждалим є 47-річний житомирський журналіст місцевої газети “20 хвилин” Руслан Мороз. За даними місцевих ЗМІ, Мороз не виключав, що напад на нього було скоєно через професійну діяльність, оскільки гроші у журналіста не відібрали.