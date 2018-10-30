Неймовірний рекорд: українець зубами протягнув 600-тонний корабель на відстань понад 16 метрів (відео)

Українець побив світовий рекорд, який у 2001 році було встановлено в Дагестані.

Сьогодні в Одеській області знаменитий львів'янин Олег Скавиш (відомий також як Тягнизуб) встановив національний рекорд України, протягнувши зубами на відстань 16 метрів судно вагою понад 600 тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, досягнення на території Іллічівського судноремонтного заводу зафіксовано представником Національного реєстру рекордів України Дмитром Яїцьким.

Для встановлення рекорду на причалі облаштували горизонтальне 17-метрове спеціальне пристосування, схоже на сходи.

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На відповідну позицію в акваторії заводу 612-тонне судно «Верещагино» встановили буксири, що значною мірою ускладнював вітер. Тому на підготовку пішло багато часу. Потім з борта судна на берег кинули спеціальний канат, кінець якого силач міцно стиснув зубами і з другої спроби протягнув «Верещагино» на 16,3 метра. При цьому рекордсмен пересувався по вищевказаному пристосуванню, впираючись в нього ногами і руками.

Як зазначив Яїцький, аналогічний рекорд, зафіксований у Книзі рекордів Гіннеса, було встановлено в 2001 році в Дагестані, де в рибному порту Махачкали силач Омар Ханапієв зрушив з місця і протягнув по морю на 15 метрів 567-тонний танкер.

Яїцький наголосив, що сьогодні в Одеській області зареєстровано новий національний рекорд. Також відповідні документи буде направлено для реєстрації в Книзі рекордів Гіннеса.