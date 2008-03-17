У Луганську горів супермаркет електроніки

16 березня у Луганську, на вулиці Ватутіна, на третьому поверсі супермаркету електроніки, у складському приміщенні виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежею знищено та пошкоджено побутову техніку на площі 60 м кв. Трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків установлюються. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.