У Луганську горів супермаркет електроніки
10:39, 17 березня 2008Суспільство
837 0
Гасили три відділення пожежних
16 березня у Луганську, на вулиці Ватутіна, на третьому поверсі супермаркету електроніки, у складському приміщенні виникла пожежа.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежею знищено та пошкоджено побутову техніку на площі 60 м кв. Трьома відділеннями Державної пожежної охорони МНС пожежа була ліквідована. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків установлюються. На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter