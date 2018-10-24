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У харківській школі свідомо вирішили "провчити" маму дівчинки за відмову здавати кошти – "Батьки SOS"

11:59, 24 жовтня 2018
Суспільство
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Скандал у школі розгорівся через торт / скріншот відео "Прямий"

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявила співголова громадської організації "Батьки SOS" Альона Парфьонова.

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"Я вважаю, що винні всі дорослі, які допустили цю ситуацію. Мене дуже турбує яким чином торт взагалі потрапив до школи? Санітарними нормами такі торти заборонені до вживання у закладах освіти. Я спілкувалась з приводу інциденту з батьками, ця акція була спланована, вони вирішили свідомо провчити маму, яка не здає кошти. Це була показова акція", - розповіла вона.

Вона наголосила, що в цій ситуації повинна бути відповідальність дорослих, якщо буде відповідальність, можна говорити про зниження кількості таких випадків.

"Мені дуже шкода, але я поки не бачу, щоб було велике бажання у чиновників з’ясувати обставини та притягнути до відповідальності вчителів, які знущались над дитиною.

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Теги: #школа#Харків#торт