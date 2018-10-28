Понівечені обличчя та герої фільмів жахів: як у Києві відбувся "Парад зомбі" на честь Хелловіну (фото, відео)

Учасники шокували своїми яскравими образами.

У центрі Києва, 27 жовтня, на честь свята Хелловін відбувався традиційний "Парад зомбі".

Учасники були загримовані та одягнені у костюми різних відьом, зомбі, чортів та інших представників нечистої сили. Також була значна кількість і героїв із різних фільмів жахів.

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Акцію підтримало близько ста осіб. Вони пройшли від Золотих воріт через Софійську площу до Майдана Незалежності.

Як відомо, у ніч проти 1 листопада у багатьох країнах світу святкують Хелловін – свято різної нечисті. У цей день традиційно прийнято одягати страшні костюми або гримуватися під образи представників нечистої сили. У США це свято популярне серед дітей, оскільки у своїх костюмах вони ходять будинками та "вимагають" цукерки. Серед продуктів на Хелловін виділяється гарбуз – з нього роблять низку декоративних прикрас.