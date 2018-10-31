У Росії заявили, що Сенцов повністю відновився після голодування

Відзначається, що Сенцов нібито "не сидить, не лежить, а працює цілими днями і постійно просить папір".

Заступник директора Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Росії Валерій Максименко заявив, що лікувально-відновлювальні процедури щодо виводу після тривалого голодування Олега Сенцова практично завершені, його стан повністю відновився.

Про це повідомляє ТАСС. "У нього все нормально, лікування практично закінчено. На наступному тижні ми хочемо провести великий консиліум щодо його стану здоров'я. Але в принципі всі показники на сьогоднішній день у нього в нормі, він дуже чітко вийшов з голодування", - сказав Максименко.

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За його словами, Сенцов вже перейшов зі спеціально розробленою для нього лікувальної дієти і тепер харчується як і інші засуджені. За підсумками консиліуму може бути прийнято рішення про терміни його повернення в загін. "Хоча лікарі продовжують його спостерігати", - сказав заступник директора ФСВП.

Він додав, що Сенцов "не сидить, не лежить, а працює цілими днями і постійно просить папір". "Він пише книги, сценарії, відповідає на велику кількість листів", - сказав заступник голови ФСВП.

Раніше повідомлялося, що Олег Сенцов, засуджений російським судом до 20 років ув'язнення за звинуваченням в організації терактів у анексованому Криму, голодував з 14 травня по 5 жовтня цього року. Він вимагав звільнити всіх українських політичних в'язнів, що перебувають у російських в'язницях.