У лікарні помер ще один постраждалий під час обстрілу автобуса під Волновахою

Чоловік їхав у Маріуполь оформляти пенсію. Про це повідомила Римма Філь, координатор штабу Ріната Ахметова "Допоможемо" під час прес-брифінгу, передає портал 0629.com.ua.

Чоловік, який потрапив під обстріл під Волновахою, помер в лікарні від отриманих поранень. "До речі, чоловік, який помер, з тих, хто знаходився вчора в автобусі, це пенсіонер, який їхав в Маріуполь оформляти пенсію", - сказала Філь.

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Таким чином, кількість загиблих у трагедії склала 12 осіб. Ще 14 постраждалих перебувають у лікарні.

Як повідомлялося, вчора, 13 січня, близько 14.30 бойовики з боку Докучаєвська обстріляли український блокпост під Волновахою, де в цей час перебував пасажирський автобус. На місці одразу ж загинули десять пасажирів автобуса, ще 18 людей з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.