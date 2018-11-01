У Києві попрощалися з легендарним українським мультиплікатором (фоторепортаж, відео)

Мультиплікатор Давид Черкаський пішов з життя на 88-му році. Він два місяці боровся із інсультом.

1 листопада у Києві попрощалися з мультиплікатором Давидом Черкаським.

До Будинку кіно прийшли рідні та колеги Черкаського, зокрема легендарна актриса Лариса Кадочнікова, передає ТСН.

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У залі грали мелодії з мультфільмів, створених Черкаським, зокрема з "Лікар Айболить" та "Пригод капітана Врунгеля". Поховають Давида Черкаського на Берковецькому цвинтарі поруч із батьками.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня помер знаменитий український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський, йому було 87 років. Він помер у лікарні, так і не оговтавшись від інсульту, два місяці лікарі боролися за його життя.

Давид Черкаський зняв понад 20 мультфільмів, найвідоміші з них — "Пригоди капітана Врунгеля", "Лікар Айболить" та "Острів скарбів".