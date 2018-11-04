В окупованому Криму закрили справу проти кримського татарина через пост у соцмережі

У вересні 2018 року Марлена Мустафаєва після обшуку заарештували на 12 діб за пост у Facebook із символікою забороненої в РФ ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".

Так званий «суд» у тимчасово окупованому Криму закрив кримінальну справу проти кримського татарина Марлена Мустафаєва, порушену за пост у соцмережі.

Про це в Facebook повідомив журналіст Антон Наумлюк.

«Київський районний суд Сімферополя за клопотанням слідчого припинив кримінальне переслідування Марлена Мустафаєва, обвинувачуваного за частиною 1 статті 282 КК РФ (збудження ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності) за пост у Facebook. Адвокат Мустафаєва звернувся до слідчого з клопотанням про припинення справи, слідчий вийшов з аналогічним клопотанням до суду, який справу припинив, призначивши судовий штраф, який уже сплачено», - написав Наумлюк.

Він нагадав, що Мустафаєва заарештовували двічі.

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У лютому 2017 роки після обшуку будинку Мустафаєву було призначено адміністративний арешт 11 діб після визнання його винним за частиною 1 статті 20.3 КпАП РФ (Пропаганда або публічна демонстрація нацистської атрибутики або символіки, або атрибутики чи символіки екстремістських організацій, або інших атрибутики або символіки, пропаганда або публічна демонстрація яких заборонені федеральними законами).

У вересні 2018 року Мустафаєва знову після обшуку арештували на 12 діб за пост із символікою забороненої в РФ ісламської організації «Хізб ут-Тахрір» у Facebook.

«Пізніше стало відомо, що проти нього порушено кримінальну справу за розміщення в соціальній мережі відео, де містився заклик до мусульман об'єднуватися. Мустафаєв визнав, що відео розміщував він (в іншому випадку силовики погрожували порушити справу стосовно дружини Мустафаєва), проте винним себе не вважав», - повідомив Наумлюк.