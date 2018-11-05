Київські роботодавці звільняють призовників заднім числом задля звільнення робочих місць – військовий комісар

Київським військовим комісаріатом проводиться перевірка підприємств щодо дотримання трудових прав призовників.

У Києві деякі роботодавці звільняють призовників заднім числом, щоб не зберігати за ними робоче місце.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції сказав військовий комісар Київського військового комісаріату Сергій Клявлін.

«Є випадки, коли призовників, які отримують повістку на призов для походження строкової служби, роботодавці звільняють заднім числом для того, щоб не утримувати за призовником робоче місце, не виплачувати йому середньостатистичну зарплату», - сказав він та додав, що більшою мірою це стосується приватних підприємств.

Клявлін повідомив, що зараз Київським військовим комісаріатом проводиться перевірка підприємств щодо дотримання трудових прав призовників. За результатами перевірки, зазначив він, буде оприлюднено назви підприємств-порушників.

Раніше повідомлялось, що в Києві від строкової військової служби ухиляється 33 тисячі 618 осіб, що підлягають призову.