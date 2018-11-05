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Помер відомий український хореограф

16:50, 05 листопада 2018
Суспільство
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Пішов з життя корифей українського народного танцю / фото meduniv.lviv.ua

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Артистові було 64 роки. Він помер після тривалої хвороби. Про це повідомили у прес-службі Львівського медичного університету ім. Данила Галицького.

Колобич також отримав Всесвітню премію фольклору "Оскар-2012". Він довгий час був головним балетмейстером і художнім керівником відомого колективу "Горицвіт".

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак.

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Теги: #смерть#артисти