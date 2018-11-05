Помер відомий український хореограф
16:50, 05 листопада 2018Суспільство
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У Львові помер заслужений діяч мистецтв України Зенон Колобич.
Пішов з життя корифей українського народного танцю / фото meduniv.lviv.ua
4 листопада у Львові помер народний артист України, видатний український хореограф Зенон Колобич.
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Артистові було 64 роки. Він помер після тривалої хвороби. Про це повідомили у прес-службі Львівського медичного університету ім. Данила Галицького.
Колобич також отримав Всесвітню премію фольклору "Оскар-2012". Він довгий час був головним балетмейстером і художнім керівником відомого колективу "Горицвіт".
Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня помер відомий український письменник, сценарист та драматург Богдан Жолдак.
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