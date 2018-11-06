Водій маршрутки на Дніпропетровщині розгнівав мережу своїм вчинком (відео)

На зауваження водій маршрутки відповідав агресивно.

На Дніпропетровщині у Кривому Розі водій маршрутки, в якій був повний салон людей, під час руху грався на планшеті.

Одна з пасажирок все зафільмувала, а відео виклала в соцмережі, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.

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За словами очевидців, гаджет чоловік тримав на колінах, а на зауваження обуреної жінки відповів, щоб та замовкла, аби не наврочити й не накликати аварію. Побачивши, що його знімають на мобільний – маршрутник прибрав планшет на панель приладів, але вже за хвилину продовжив забавку.

Завершився інцидент без ДТП, ніхто не постраждав. Та авторка відео повідомила, що подаватиме скаргу на водія-багатофункціонала.

Раніше у місті Алмати (столиці Казахстану) водій одного з маршрутних таксі дивився порнофільм безпосередньо за кермом.