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Водій маршрутки на Дніпропетровщині розгнівав мережу своїм вчинком (відео)

09:58, 06 листопада 2018
Суспільство
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Водій грав на планшеті / Скріншот

Одна з пасажирок все зафільмувала, а відео виклала в соцмережі, йдеться в сюжеті ТСН.Ранок

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За словами очевидців, гаджет чоловік тримав на колінах, а на зауваження обуреної жінки відповів, щоб та замовкла, аби не наврочити й не накликати аварію. Побачивши, що його знімають на мобільний – маршрутник прибрав планшет на панель приладів, але вже за хвилину продовжив забавку.

Завершився інцидент без ДТП, ніхто не постраждав. Та авторка відео повідомила, що подаватиме скаргу на водія-багатофункціонала. 

Раніше у місті Алмати (столиці Казахстану) водій одного з маршрутних таксі дивився порнофільм безпосередньо за кермом.

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Теги: #маршрутка#водій#Кривий Ріг