Російські силовики увірвалися до офісу кримських адвокатів (відео)

Адвокатам Едему Семедляєву і Емілю Курбедінову вручили застереження про неприпустимість порушення федерального закону «Про збори, мітинги, демонстрації і пікетування».

В тимчасово окупованому Криму до офісу адвокатів Едема Семедляєва і Еміля Курбедінова увірвалися російські силовики і так званий «прокурор». Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат Едем Семедляєв.

«Сьогодні вдруге кримський прокурор у супроводі оперативників ЦПЕ (Центр протидії екстремізму МВС РФ) заявився до кримських адвокатів Едема Семедляєва і Еміля Курбедінова із застереженням прокуратури про неприпустимість порушення федерального закону «Про збори, мітинги, демонстрації і пікетування». Нібито, за наявною у прокурора інформацією, адвокати готують серію одиночних пікетів, «об'єднаних загальним задумом», в підтримку своїх підзахисних», - написав він.

Семедляєв вважає, що інформація про підготовку серії пікетів «придумана співробітниками ЦПЕ», а вторгнення в офіс він розцінює як репресії проти кримських татар.

«А потім всі дивуються, як могла статися керченська трагедія. Так і змогла, коли силовики замість своєї безпосередньої роботи відпрацьовують репресії проти кримських татар, фабрикують кримінальні справи і придумують підстави для таких застережень щодо неугодних адвокатів», - написав він.

Також Семедляєв поскаржився на відсутність реакції на цей інцидент з боку Федеральної палати адвокатів Росії.

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Кореспондент «Радіо Свобода» Антон Наумлюк повідомив в Facebook, що прокурора звуть Валентин Чуприна.

"Прокурор стверджує, що, за оперативною інформацією, в Криму планується провести ряд одиночних пікетів на підтримку ідеології "Хізб ут-Тахрір". Організаторами пікетів, судячи із застереження, силовики вважають адвокатів", - написав він.

За словами Наумлюка, аналогічні заходи провели щодо Лілі Гемеджі, а також координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова та інших правозахисників.

Як повідомляв УНІАН, так званий «суд» в тимчасово окупованому Криму закрив кримінальну справу проти кримського татарина Марлена Мустафаєва, порушену за пост у соцмережі.

У вересні 2018 року Марлена Мустафаєва після обшуку заарештували на 12 діб за пост у Facebook з символікою забороненої в РФ ісламської організації "Хізб ут-Тахрір".