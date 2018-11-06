У Львові увімкнули фонтан "Водолій", який був на реконструкції 20 років (фото)

З глечика міфічного персонажа витікає питна вода, яка починає текти лише тоді, коли хтось підходить до фонтану.

У Львові після капітального ремонту відновили роботу фонтану "Водолій", який не працював 20 років.

Фонтан на вулиці Коперника запустили в роботу минулих вихідних, повідомили сьогодні, 6 листопада, у прес-службі Львівської міської ради.

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З глечика міфічного персонажа витікає питна вода, яка починає текти лише тоді, коли хтось підходить до фонтану.

"Колись фонтан працював так, що вода лилася лише з глечика, який тримає Водолій. Тепер, відповідно до задумів архітектора, позаду нього також тече вода, яка має кругове водопостачання", - йдеться у повідомленні.

Сама скульптура Водолія належить Теодозії Бриж — видатній львівській скульпторці ХХ століття. Скульптуру відреставрували і покрили захисним покриттям.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з'явилася міні-копія фонтану Скай Гардена.