Як ви ставитеся до протестів євробляхерів? – опитування УНІАН

УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони ставляться до протестів власників машин на єврономерах.

Починаючи з осені 2017 року, власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводять численні акції протесту в багатьох регіонах України, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля та не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами. УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, як вони ставляться до протестів власників машин на єврономерах.

Чергову масштабну акцію євробляхери анонсували на сьогодні, 7 листопада. На протести вони зібралися у декількох місцях Києва. Так, в урядовому кварталі власники легкових автомобілів на єврономерах вимагатимуть доступного розмитнення машин.

Однак такі протести паралізують автомобільний рух вулицями столиці. Тому жителі та гості Києва сьогодні змушені об'їжджати центр міста, оскільки очікуються величезні пробки.

Зазначимо, у четвер народні депутати планують розглянути закон про розмитнення у другому читанні. У Верховній Раді пропонують надати знижку на розмитнення "євроблях" у перші 30 днів – 50%, а наступні 30 днів – 25%.

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За даними Державної фіскальної служби, в Україні перебувають майже 425,4 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких понад 246,4 тисячі з порушенням терміну перебування. Таким чином, найбільшу кількість авто завезено з Польщі - 110,7 тисячі авто, Литви - 51,7 тисячі, Німеччини - 19,8 тисячі, Болгарії - 14,1 тисячі, Чехії -13,1 тисячі.