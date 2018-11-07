Українець намагався ввезти у Польщу рекордну кількість бурштину (відео)

Податок на перевезення 275 кг необробленого бурштину, який вилучили в українця, передбачений у розмірі понад 14 тис. євро.

Співробітники Державної податкової адміністрації Польщі з Підкарпаття вилучили рекордну контрабанду понад 275 кг необробленого бурштину, який намагався ввезти на територію Польщі громадянин України у прикордонному пункті пропуску в Корчовій.

Про це повідомляє «Польське Радіо».

За словами речниці Палати податкової адміністрації у Ряшеві Едити Хабовської, бурштин виявили у приватній автівці на польській реєстрації, за кермом якої був громадянин України.

«Під час контролю співробітники виявили конструкторські зміни в автівці, що були використані для контрабанди. Загалом ми знайшли понад 275 кг нешліфованого бурштину», – додала Хабовська.

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За її оцінками, на перевезення такої кількості бурштину передбачений податок на додану вартість у розмірі понад 63 тис. злотих (понад 14 тис. євро).

Відзначається, що від початку 2018 року під час контролю у польсько-українських пунктах пропуску у Підкарпатському воєводстві було вилучено загалом контрабанду приблизно 600 кг бурштину. У 2017 році кількість незаконного товару склала 424 кг бурштину.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня у Закарпатській області співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили спробу контрабанди до країн Євросоюзу понад тони бурштину вартістю 1 млн доларів.