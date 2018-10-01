На Закарпатті заблокували контрабанду понад тонни бурштину на мільйон доларів (фото)

Товар містився в кузовному відсіку автомобіля та був розфасований у дорожні сумки.

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинила спробу контрабанди до країн Євросоюзу понад тонни бурштину вартістю 1 млн дол.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в УСБУ в Закарпатській області, учора ввечері, 30 вересня, на митному посту «Лужанка», що на українсько-угорському кордоні, правоохоронці виявили у мікроавтобусі місцевого жителя понад тонну незаконно видобутого бурштину.

Зазначається, що товар містився в кузовному відсіку автомобіля та був розфасований у дорожні сумки.

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«Оперативники спецслужби встановили, що контрабандному переправленню бурштину через державний кордон України сприяв один із працівників митниці», - додали в СБУ.

За попередніми оцінками, вартість вилученого каменю за цінами «чорного ринку» становить приблизно мільйон доларів.

Співробітники СБУ затримали митника згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України за незаконне оформлення контрабанди.

«У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправних дій», - уточнили у прес-службі.

Нагадаємо, 3 липня в Ємільчинському районі Житомирської області поліцейські зупинили вантажний автомобіль, в якому перевозили близько 80 мішків бурштину.