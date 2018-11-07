этот материал доступен на русском

У Дніпрі з'явилось озеро із нечистот (відео)

20:34, 07 листопада 2018
Суспільство
1109 0

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ Рівному найпопулярніше серед містян озеро забруднене нечистотами

Раніше чисту водойму занапастила аварія у каналізаційному колекторі.

Тож - в озері дохне риба, а жителі прилеглих будинків потерпають від смороду. До того ж - весь небезпечний бруд через ґрунтові води потрапляє до криниць.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Дніпро#озеро