У Дніпрі з'явилось озеро із нечистот (відео)
20:34, 07 листопада 2018Суспільство
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В озері дохне риба, а жителі прилеглих будинків потерпають від смороду.
У Дніпрі з'явилось озеро нечистот.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Раніше чисту водойму занапастила аварія у каналізаційному колекторі.
Тож - в озері дохне риба, а жителі прилеглих будинків потерпають від смороду. До того ж - весь небезпечний бруд через ґрунтові води потрапляє до криниць.
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