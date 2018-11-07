У Дніпрі з'явилось озеро із нечистот (відео)

В озері дохне риба, а жителі прилеглих будинків потерпають від смороду.

У Дніпрі з'явилось озеро нечистот.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Раніше чисту водойму занапастила аварія у каналізаційному колекторі.

Тож - в озері дохне риба, а жителі прилеглих будинків потерпають від смороду. До того ж - весь небезпечний бруд через ґрунтові води потрапляє до криниць.