Моторошна ДТП у Харкові: один з постраждалих відмовився від претензій до Зайцевої

Ім'я постраждалого в аварії, який відмовився від претензій до Зайцевої, не називається.

Один з постраждалих у резонансній ДТП у Харкові відмовився від претензій до Олени Зайцевої.

Читайте такожКривава ДТП у Харкові за участю Зайцевої та Дронова: суд отримав результати додаткових експертиз

Про це повідомляє NewsRoom з посиланням на слова адвоката Зайцевої Євгена Мельниченка.

"Один з потерпілих повністю відмовився від претензій і цивільного позову до Зайцевої", - заявив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.

7 листопада 2018 року у Харкові суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для учасників смертельної аварії на вулиці Сумській Олени Зайцевої та Геннадія Дронова до 5 січня 2019 року.