У Києві на Андріївському знесли паркан навколо скандального будівництва, але воно продовжилося (фото, відео)

Як тільки активісти та комунальники розійшлися, будівельні роботи почалися знову.

Зі сварками, штовханиною, вибухами та димом комунальники розібрали паркан довкола скандального будівництва готелю навпроти музею Булгакова на Андріївському узвозі в Києві.

Паркан і роботи відновили напередодні, попри заборони та численні протести громадськості, ідеться в сюжеті ТСН.

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Демонтаж незаконних конструкцій розпочали о 10:00 ранку в оточенні правоохоронців. Будівельники проти: "Ми ж нічого не робимо, не бикуємо, ми просто хочемо добудувати".

На будівництві з'являються представники КМДА та кажуть, що кран і паркан на вулиці Фролівській встановили незаконно – вулицю треба звільнити. "У забудовника є три дні, аби прибрати цей кран. Якщо він це не зробить, то місто буде прибирати цей кран", - попередили чиновники.

Директор компанії забудовника натомість наполягає, що все робить законно: на будівництво має ухвалу суду, в разі перешкоджання готовий знову позиватися та вимагати відшкодування збитків. Тим часом на будівництві чутно на одному з поверхів вибухи кількох димових шашок. Через густий дим стає важко дихати. Забудовник стверджує, що провокацію зробили активісти, хоча вони стояли поруч із ним унизу.

Тим часом музей Булгакова й сусідні будинки стрімко ідуть тріщинами. В гостях у пана Володимира журналісти були ще навесні – відтоді з’явилися нові. "Бачите – пофарбовано було, вже тріщить. Він зруйнував гору, яка є заповідною", - розповів господар.

Паркан прибирають за дві години, а от з тераси пана Володимира ТСН бачить, що як тільки активісти розійшлися, будувати почали знову. Стріла крану пересувалася просто над головами сусідів.

На питання, чому так відбувається, забудовник відповів просто: "У вас дурні запитання. Ви щось розумне спитайте".