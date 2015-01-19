До Криму продовжують курсувати «неофіційні» автобуси - ЗМІ
13:14, 19 січня 2015Суспільство
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Із Криму можна приїхати на материкову Україну та назад на автобусах, які "неофіційно" курсують попри заборону Києва.
REUTERS
Це підтвердили диспетчери кількох автовокзалів, повідомляє «Українська правда».
"Офіційно Крим закритий, але автобуси їздять", - розповіла диспетчер автовокзалу Херсона.
За її словами, автобуси їздять в Севастополь, Сімферополь, Євпаторію та на інших кримських напрямках.
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У Держінспекції наземного транспорту заявили, що заборону на автобусне сполучення з Кримом ніхто не знімав.
"Ні, інспекція заборону не знімала. Їздити у Крим не можна", - заявила завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ Ірина Данилова.
Як відомо, Україна заборонила автобусне, залізничне та авіаційне сполучення з незаконно анексованим Росією Кримом.
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