До Криму продовжують курсувати «неофіційні» автобуси - ЗМІ

Це підтвердили диспетчери кількох автовокзалів, повідомляє «Українська правда».

"Офіційно Крим закритий, але автобуси їздять", - розповіла диспетчер автовокзалу Херсона.

За її словами, автобуси їздять в Севастополь, Сімферополь, Євпаторію та на інших кримських напрямках.

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У Держінспекції наземного транспорту заявили, що заборону на автобусне сполучення з Кримом ніхто не знімав.

"Ні, інспекція заборону не знімала. Їздити у Крим не можна", - заявила завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ Ірина Данилова.

Як відомо, Україна заборонила автобусне, залізничне та авіаційне сполучення з незаконно анексованим Росією Кримом.