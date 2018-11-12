"Апофеоз декомунізації": на Луганщині замість пам’ятника Леніну встановили Чиполіно (фото)
16:49, 12 листопада 2018Суспільство
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У Марківці Луганської області замість Леніна встановили Чиполіно.
Край славиться цибулею / фото Кирило Галушко, Facebook
У селищі Марківка Луганської області замість статуї Леніну встановили пам’ятник головному герою мультфільму «Чиполіно».
Про це на своїй сторінці повідомив користувач Кирило Галушко. Він зазначив, що цей край славиться вирощуванням цибулі.
«Апофеоз Декомунізації. У Марківці Луганської області замість Леніна встановили Чиполіно. Край славиться цибулею. Цілком гідна заміна», – йдеться в повідомленні.
Кирило Галушко, Facebook
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