этот материал доступен на русском

"Апофеоз декомунізації": на Луганщині замість пам’ятника Леніну встановили Чиполіно (фото)

16:49, 12 листопада 2018
Суспільство
1854 0
Край славиться цибулею / фото Кирило Галушко, Facebook

Про це на своїй сторінці  повідомив користувач Кирило Галушко. Він зазначив, що цей край славиться вирощуванням цибулі.

«Апофеоз Декомунізації. У Марківці Луганської області замість Леніна встановили Чиполіно. Край славиться цибулею. Цілком гідна заміна», – йдеться в повідомленні.

Кирило Галушко, Facebook

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Декомунізація по-українськи
Теги: #Луганщина#декомунізація