Куди йде Ленін: В'ятрович розповів про долю декомунізованих пам'ятників

За його словами, частина з них була навіть продана на різного роду аукціонах.

Відомий історик і голова "Українського інституту національної пам'яті" Володимир В'ятрович розповів, куди діваються декомунізовані пам'ятники Володимиру Леніну.

За його словами, "кладовища" для декомунізованих пам'ятників не існує, повідомляє "Главред".

"Немає якогось "кладовища". Насправді власниками демонтованих пам'ятників є місцеві громади, і саме вони вирішують, що робити з ними далі", – нагадав він.

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За його інформацією, частина з цих пам'яток зберігається на території окремих комунальних підприємств з тим, що, можливо, в майбутньому вони будуть передані в музеї, якщо вони мають якусь художню цінність.

Інша частина пам'яток була переплавлена. "А згодом, можливо, з них зроблять якісь інші пам'ятники", – додав він.

За його словами, частина з них була навіть продана на різного роду аукціонах.

"Але абсолютна більшість цих пам'ятників Леніну – це типові гіпсові фігури, зроблені за єдиним затвердженим комуністичною партією зразком, і тому вони не представляли ніякої ані художньої, ані матеріальної цінності. Очевидно, що абсолютну більшість таких пам'яток просто знищено", – резюмував В'ятрович.

Як повідомляв УНІАН, В'ятрович також розповів, як в Україні зміниться концепція 8 березня.