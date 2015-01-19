Завтра Україну накриє мокрим снігом та дощем, температура не впаде нижче 5° морозу

20 січня в Україні у результаті діяльності атмосферного фронту очікуються опади, на півночі переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, в центрі та півдні - дощу. Місцями можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, повідомляє Opogode.ua.

Температура повітря вночі від 4 градусів тепла до 5 морозу, вдень 0-5 тепла.

На дорогах очікується ожеледиця.

У західній частині сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 3 морозу, вдень 0-5 градусів тепла, на Закарпатті до 7 тепла.

У північних областях переважатиме волога погода. Температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 4 морозу, вдень від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла.

У центральних областях очікуються мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі від 3 градусів тепла до 2 морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

На сході України пануватиме волога повітряна маса, сніг і мокрий сніг. Температура повітря вночі від 2 градусів тепла до 5 морозу, вдень 0-5 градусів тепла, місцями д 2 морозу.

У південній частині очікується дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 1-7 тепла, в Криму до 10 тепла.

У Києві випаде сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі 0 - градуси морозу, вдень 0-2 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується східний, 5-12 м/с.