Станцію метро "Перемога" в Харкові планують відкрити до кінця року

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це сьогодні повідомив радник Харківського міського голови Євген Водовозов.

За його словами, 21 січня на сесії Харківської міської ради за пропозицією Департаменту будівництва і дорожнього господарства будуть закладені кошти на продовження будівництва метро. Крім того, на будівництво спрямують нерозподілені залишки коштів за підсумками 2014 року.

Читайте такожХарківським студентам обіцяють повернути пільговий проїзд у метро, але зменшити кількість поїздок«У 2015 році ми очікуємо відкриття станції метро «Перемога» і закінчення проектування двох станцій метро цієї ж лінії в бік вулиці Одеської. Це ті плани, які реально втілити в життя цього року», - запевнив Водовозов.

Довідка УНІАН. «Перемога» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену, яка зараз будується. Станція буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги та розворотне коло тролейбусів.

Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній складає близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.