Кривава ДТП у Харкові: адвокат Дронова заявив про "ляп" в експертизі (фото)

На думку адвоката, експерти ухиляються від проведення повноцінного і комплексного дослідження всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Адвокат фігуранта у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській у Харкові Геннадія Дронова Сергій Перепелиця вважає, що експерти Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз (ХНДІСЕ) імені М.С. Бокаріуса ухиляються від проведення повноцінного і комплексного дослідження всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Перепелиця написав у Facebook.

«Мало того, що при призначенні цієї, з дозволу сказати «додаткової експертизи» судом, з невідомих причин було задоволено лише 2 питання з 25, які заявлялися нами, та ще й явно «незалежними» експертами, в зазначеному висновку, не дається конкретних і обґрунтованих відповідей на жодне з поставлених питань, а на 29 сторінках тексту тільки й роблять, що придумують, придумують і ще раз щось, та й придумують», - написав Перепелиця.

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Захисник зазначив, що інакше не можна пояснити те, що на схемі експерти спочатку зображують Volkswagen Touareg, який нібито перетнув кордон перехрестя кузовом автомобіля на 90 см (за загальної довжини автомобіля 476,6 см), а потім ці самі експерти на розкадруванні відеозапису ДТП проводять цю ж умовну лінію перехрестя перед фарами Volkswagen Touareg. «І це при тому, що такий явний ляп експертизи видно неозброєним поглядом», - зазначив він.

«Такий неякісний і, відверто кажучи, брехливий висновок експертизи не став несподіванкою, а лише підтверджує, що об'єктивне встановлення обставин ДТП і справедливий судовий розгляд у цій справі, мабуть, нікому не потрібні», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Київський райсуд Харкова продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для учасників смертельної аварії на вулиці Сумській Олени Зайцевої й Геннадія Дронова до 5 січня 2019 року.

Захисник Дронова Перепелиця вимагав змінити запобіжний захід для свого підзахисного на цілодобовий домашній арешт, проте суд відхилив це клопотання.

Також суд отримав результати додаткових експертиз, про проведення яких клопотав захисник Дронова.

Довідка. 18 жовтня 2017 року Харкові на перехресті вулиці Сумській і провулка Мечникова сталося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоне світло світлофора, і автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого був 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ятеро людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова і Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Їх звинувачують у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Обом загрожує до 10 років позбавлення волі.