Кривава ДТП у Харкові за участю Зайцевої та Дронова: суд отримав результати додаткових експертиз

На черговому засіданні Київського районного суду планували озвучити результати додаткових експертиз, що повинні були відповісти на питання, де повинен був зупинитися автомобіль Дронова та яким світлофором він повинен був керуватися.

До Київського районного суду Харкова надійшли результати додаткових експертиз у справі про масштабну ДТП за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, в якій загинули шестеро людей.

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Про проведення цих експертиз клопотав захисник Дронова. Про це повідомила журналістам прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик.

"Результати експертиз вже готові, всім сторонам суддя надав час для ознайомлення, однак прокуратура вже стверджує, що нічого нового ці результати не показують. Експертиза підтверджує всі ті факти, які наведені в обвинувальному акті. Ми вважаємо, що наразі у судді є всі докази, щоб надати вирок обвинуваченим особам", - розповіла Дубовик.

Представники потерпілих й обвинувачення не озвучують деталі експертизи до оголошення в суді, передає "МедіаПорт".

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.

7 листопада 2018 року у Харкові суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для учасників смертельної аварії на вулиці Сумській Олени Зайцевої та Геннадія Дронова до 5 січня 2019 року.

24 жовтня Київський районний суд Харкова призначив додаткові експертизи у справі про смертельну дорожньо-транспортну пригоду на вул. Сумській за участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.