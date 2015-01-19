Через обстріли бойовики "ДНР" порадили школам і вузам працювати дистанційно

Дитячим садочкам, школам і вузам на окупованій бойовиками території Донбасу з сьогоднішнього дня рекомендується перейти на дистанційний режим роботи у зв'язку з активізацією бойових дій.

Про це заявили в так званому "Міністерстві освіти та науки ДНР", повідомляється на його офіційному сайті.

"Шановні керівники навчальних закладів усіх типів і форм власності! У зв'язку з активізацією бойових дій та з метою забезпечення максимальної безпеки рекомендуємо всі навчальні заходи (заняття, заліки, іспити тощо) 19, 20 і 21 січня провести, за можливістю, із застосуванням дистанційних технологій навчання або перенести їх на більш пізній час", - сказано в повідомленні.

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Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявив, що кількість обстрілів з боку бойовиків на сході України зросла з 10 до 90-100 за добу.

Президент нагадав, що 9 грудня 2014 року було підписано документ про введення артилерійської тиші на Донбасі.

"Цей документ був ефективним, але протримався менше місяця, оскільки, починаючи з 7 січня відбулася значна ескалація напруги, яку здійснили Росія і терористичні угруповання на сході", - підкреслив Порошенко.