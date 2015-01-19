На Донбас цього тижня доставлять нову партію українського гуманітарного вантажу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила уповноважений президента України з питань мирного врегулювання конфлікту у Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Нас надзвичайно турбує загострення гуманітарної ситуації на території, яка знаходиться під окупацією. Це стосується тих людей, які не цікавлять терористів – це діти-інваліди, літні люди, хворі», - зазначила вона.

«За дорученням президента України уряд сьогодні формує великий гуманітарний вантаж: 26 машин, що будуть представляти усі регіони України та буде складати 330 тонн», - наголосила Геращенко.

За її словами, уже цього тижня він буде направлений на Донбас, де буде розподілений між цими територіями.

«Ми зараз вишукуємо можливість, щоб доставити адресно частину цього вантажу в спеціальні соціальні установи, що знаходяться на окупованій території, до тих людей, які не мають нічого спільного з тероризмом», - сказала вона.

Також, за її словами, повністю відповідатиме за доставку цього вантажу МВС та ДСНС.

У свою чергу, як зазначив голова ДСНС України Сергій Бочковський, відправлення гуманітарного вантажу на Донбас заплановане на 22 січня.

«Ми 21 січня повністю відпрацьовуємо готовність, проводимо технічний огляд автомобілів, які будуть доправлятися 3-ма колонами, цей алгоритм вже відпрацьований», - зазначив він.

За його словами, перша колона буде відправлена із Павлограда до Краматорська; друга колона буде направлятися із Харкова до Краматорська; третя колона буде рухатись із Харкова до Сєвєродонецька.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня Україна доставила на Донбас 326 тонн гуманітарної допомоги. Загалом було відправлено 26 вантажівок з продовольчими наборами та предметами першої необхідності.