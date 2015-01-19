Порошенко: бойовики в десять разів збільшили кількість обстрілів

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Евою Копач.

“Кількість обстрілів, які застосовували проти Збройних Сил терористи, зросла з 10 до 90-100 за добу”, - сказав президент.

Читайте такожБойовики з артилерії обстріляли Дебальцеве: загинула 12-річна дитина, 10 осіб - поранені (фото, відео)Президент нагадав, що 9 грудня 2014 року був підписаний документ про запровадження артилерійської тиші на Донбасі.

"Цей документ був ефективним, але протримався менше як місяць, оскільки, починаючи з 7 січня відбулася значна ескалація напруги, яку здійснили Росія і терористичні угруповання на сході", - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби бойовики 99 разів обстріляли позиції сил АТО та населені пункти Донецької та Луганської областей.