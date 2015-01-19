Порошенко: бойовики в десять разів збільшили кількість обстрілів

15:09, 19 січня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що кількість обстрілів з боку бойовиків на сході України зросла з 10 до 90-100 за добу.

Бойовики різко наростили кількість обстрілів / Фото: Григорий Жигалов / ТСН.ua

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Евою Копач.

“Кількість обстрілів, які застосовували проти Збройних Сил терористи, зросла з 10 до 90-100 за добу”, - сказав президент.

Читайте такожБойовики з артилерії обстріляли Дебальцеве: загинула 12-річна дитина, 10 осіб - поранені (фото, відео)Президент нагадав, що 9 грудня 2014 року був підписаний документ про запровадження артилерійської тиші на Донбасі.

"Цей документ був ефективним, але протримався менше як місяць, оскільки, починаючи з 7 січня відбулася значна ескалація напруги, яку здійснили Росія і терористичні угруповання на сході", - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби бойовики 99 разів обстріляли позиції сил АТО та населені пункти Донецької та Луганської областей.

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