В Дебальцевому при обстрілі загинули шестеро українських солдатів - ЗМІ

Про це LB.ua повідомила волонтер Інна В., яка допомагає військовим і вивозить поранених в цьому районі.

"У нас уже шість 200-х по Дебальцевому і понад десять 300-х, ще всіх не перевірила. Місто розгромлено частково, у мирних паніка, виїхати звідси, а так само з Донецька не можуть, автобуси не випускають, немає перепусток. Бої не припиняються, тільки щоб перезарядити", - написала вона в листі до редакції.

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"Як не дивно, дуже багато про допомогу сьогодні телефонували місцеві жителі і найближчих районів, пропонували різну допомогу. Такого раніше не було, щоб вони настільки активно намагалися нам допомогти, раніше був якийсь нейтралітет. Порівняно з іншими днями, сьогодні - це справжня війна і ніяке не АТО!", - додала Інна.