День студента 2018: поздоровлення, вірші і листівки

В Україні свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми від 16 червня 1999 року.

17 листопада у всьому світі відзначають Міжнародний день студента. В цей день прийнято вітати всіх учнів вищих навчальних закладів, коледжів та технікумів.

Історія свята Дня студента

У 1939 році 16 листопада студенти Чехословаччини, яка тоді знаходилася під окупацією фашистської Німеччини, вийшли на демонстрацію і були розігнані окупаційними військами, в результаті чого один із студентів загинув.

Через його смерть 17 листопада почалися масові протести, в результаті яких були заарештовані і поміщені у концтабір більше тисячі учасників студентського руху. Дев'ятьох з них стратили.

У 1942 році на Міжнародній зустрічі студентів в Лондоні було прийнято рішення щороку 17 листопада відзначати День студента або, як його ще називають, День міжнародної солідарності студентів.

В Україні свято було встановлено указом президента Леоніда Кучми від 16 червня 1999 року.

Листівки та поздоровлення на День студанта

Вітаю з Днем студента, зі святом юних мрій, нових знань, цікавих захоплень і веселого студентства. Бажаю, щоб кожен день був сповнений новими прагненнями, чудовими ідеями, кумедними історіями і особистими перемогами. Нехай роки студента будуть щасливими, хай вірні знання і невтомний ентузіазм призведуть до престижної професії.

З Днем студента! Бажаю удачі, енергії, натхнення, яскравих вражень, легких іспитів, цікавих подій. Нехай студентські роки минуть легко, безтурботно та залишать приємні спогади на все життя. Нехай сьогоднішнє свято буде супервеселим!

Напевно, найвеселіші часи в житті людини — це студентські роки. Роки звершень, закоханостей, проривів і розчарувань. Кожен день несе якесь нове, незвичайне, свіже сприйняття. І не біда, навіть якщо вже і не студент зовсім — головне, щоб всередині не втратити ту нитку, що пов'язує воєдино студентське братство. Вітаю всіх студентів — колишніх, теперішніх і майбутніх. І бажаю провести цей день так, щоб було про що згадувати цілий рік, а краще — все життя!

З Днем студента! Студенти — народ підприємливий, винахідливий, а студентська пора — найвеселіша в житті. Хочу побажати веселого навчання і легкої сесії, гарних оцінок та пам'ятних моментів, про які хотілося б згадувати і через багато років! Зі святом!

Лекцій — ненудних, професорів — несуворих, семінарів — цікавих і плідних. Заліків — автоматом, сесій — коротких. Ночей — веселих, друзів — відчайдушних. З Днем студента!

Вітаю з Днем студента і хочу побажати, щоб голова ніколи не боліла від проблем і недосипу, щоб кожна сесія проходила весело і легко, щоб в заліковці красувалися високі відмітки, щоб в житті у всіх напрямках чекав успіх і щастя.

Бажаю щоб курсові вам не снилися, іспити й заліки здавалися тільки на 5, щоб викладачі любили і допомагали. Нехай студентські роки будуть легкими і безтурботними, щоб подумки завжди хотілося повернутися у ці прекрасні часи і прогуляти пару. З Днем Студента!

Вірші до Дня студента

Студенти – це такий народ,

Який не може без пригод,

А їх, до речі, вистачає:

Підступна сесія чекає

Чи причепився викладач –

Тоді уже хоч сядь та й плач…

А лекції такі всі схожі –Нудні.

Студент сидіть не може,

Та як приходить семінар,

Студенту враз якийсь тягар:

Його не видно із-за парти,

Йому уже і не до жартів,

Та викладач хоч в окулярах,

Присутніх відміча на парах,

Тоді й приходять перездачі,

І знов студент ридає-плаче…

Але всі теми поздає — дивись,

Стипендія вже є.

Професія «студент» — це класно,

Хоча, на жаль, короткочасно:

Десять семестрів чи п’ять років —

Оце для нас законні строки,

Тож я спішу нас всіх вітати:

Із нашим днем! Із нашим святом!

***

Студентам хочу побажати:

Щоб не було в вас хвостів,

Щоб було завжди поїсти,

Щоб не було тарганів.

Викладач щоб не валив,

Щоб студент поменше пив,

Щоб в коханні вам везло,

Й обминало щоб вас зло!

***

Молодіжний й відчайдушний,

День студента вже настав.

Я вітаю і бажаю -

Щоб в навчанні ти встигав.

Щоб усі науки разом

Знайшли притулок в голові,

І тобі допомагали

У дорослому житті!

Нехай всі сесії здаються

І не бувало, щоб хвостів,

Нехай студенти всі сміються,

Бажаю щастя й радощів!

***

Хай іспити самі здаються,

А заліковки від щастя сміються!

Радуйся і живи моментом,

Вітаємо з днем студента!