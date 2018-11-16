Рідні студентки Бурейко, яка скаржилася на нібито домагання чиновника МВС, її не розшукують – поліція

У поліції кажуть, що заяв про зникнення студентки не отримували.

В поліції Києва повідомляють, що жодних заяв про зникнення Наталії Бурейко ані від її батьків, ані від друзів не надходило.

Про це розповіла речниця Національної поліції Києва Оксана Блищик в коментарі Радіо Свобода.

За повідомленнями ЗМІ, декан факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», де навчається Наталія Бурейко, Ігор Астрелін звернувся до поліції із заявою та проханням розшукати дівчину, бо вона не з’являється в університеті і встановити зв’язок з нею не вдається.

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У деканаті хіміко-технологічного факультету підтверджують факт звернення до поліції.

Речниця поліції Києва Оксана Блищик в коментарі Радіо Свобода повідомила, що таке звернення було, втім називає його не «заявою» як в деканаті, а «листом».

«До Солом’янського управління поліції надійшов лист від деканату про те, що студентка не відвідує заняття. За цим листом проводиться перевірка», – зауважує Оксана Блищик.

7 листопада Наталія Бурейко у Facebook поскаржилася на погрози з боку чоловіка, з яким дівчина познайомилася через сервіс знайомств Tinder. За її словами, після відмови з ним переспати, дівчині хтось прислав додому квіти і коробку з відрубаними курячими лапами, а на її номер та номери її родичів стали надходити смс-ки з погрозами.

Користувач, про якого йдеться, переписувався з нею від імені Олександра Варченка, заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції і чоловіка заступниці голови ДБР, та використовував його реальне фото. Варченко оприлюднив заяву, де заперечив, що зареєстрований на сервісі знайомств і що переписувався будь-коли з Бурейко. За його словами, йдеться про провокацію невідомих хакерів для дискредитації його дружини.

Пізніше, після гучного резонансу, Наталія Бурейко видалила всі пости на цю тему, написавши натомість пост із вибаченнями, навколо якого розгорнулася дискусія щодо того, чи Наталія самостійно писала текст, чи її залякали. Втім дізнатися це наразі не вдалося, студентка пропала з інформаційного простору, не з’являється в університеті та не підтримує контактів із друзями.