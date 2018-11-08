Студентка КПІ подала заяву до прокуратури через "домагання та погрози" чиновника МВС Варченка

Дівчина також повідомила, що через переслідування була вимушена покинути гуртожиток.

Студентка київського університету Наталя Бурейко, яка звинувачує заступника начальника відділу Департаменту захисту економіки НПУ Олександра Варченка у домаганнях та погрозах, подала на чоловіка заяву до прокуратури.

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Про це дівчина написала на своїй сторінці у Facebook.

"Щодо вчорашніх порад, сьогодні, о 9 ранку подала заяву про погрози і переслідування в прокуратуру. Дякую всім, хто допоміг скласти текст заяви в особистих повідомленнях", - написала Бурейко.

Дівчина також написала, що через погрози і переслідування вона була змушена покинути гуртожиток. Також, за її словами, через пережитий стрес у неї погіршилося здоров'я.

"Я була змушена терміново покинути гуртожиток і ночувати у знайомої. З метою власної безпеки Я не буду розкривати своє поточне місце знаходження. Хто б мене не переслідував, поліція це чи ні, я дуже прошу залишити мене у спокої... Від величезного стресу мій сьогоднішній ранок почався з блювоти і заспокійливих", - розповіла студентка.

Як повідомляв УНІАН, Варченко потрапив у "сексуальний скандал". Київська студентка Наталя Бурейко звинуватила його у домаганнях та погрозах. Так, 7 листопада Бурейко опублікувала у Facebook пост, в якому розповіла про нібито домагання та погрози з боку посадовця, з яким познайомилася в месенджері Tinder. Дівчина заявила, що змушена звернутися за допомогою.

"В останні тижні моє життя перетворилося на пекло. Все це якийсь сюрреалізм і нагадує чи то невдалий розіграш, чи то фільм жахів. Все почалося з рандомного свайпа в Tinder і ненав'язливого спілкування вечорами. Так я познайомилася з ним, з Олександром. Спершу він здавався галантним чоловіком та джентельменом, обсипав компліментами і надсилав листівки, хвалився своїми зв'язками і становищем у суспільстві", – зазначила вона.

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"Потім почав нав'язливо і агресивно наполягати на зближенні, за яке обіцяв мене "озолотити". Після того як я відмовилася і дала зрозуміти, що подальше спілкування небажане, Олександр почав писати образи і погрожувати мені розправою, писати, що я його власність, що я ніхто, що він може робити зі мною все, що дістане мене скрізь. Все б це було схоже на погрози в інтернеті від ображеної людини, але вони не припинилися", – продовжила Наталія.

За її словами, надалі він дізнався про неї все, включно з адресою її близьких та контактні номери телефонів. Надалі він нібито почав писати їй СМС і погрожувати фізичною розправою.

"А вчора мені прислали квіти і відрубані птичі лапи. Олександр написав, що це він», - зазначила дівчина.

Як розповіла Наталя, їй почали надходити повідомлення з незнайомих номерів у Viber та Telegram. Всі ці номери вона блокувала, і загрози нібито почали надходити вже її родичам та знайомим. Свою публікацію дівчина супроводжувала скріншотами листування й фотографією «подарунка» з курячими лапами.

Водночас співробітник Департаменту НПУ пов'язав провокацію з тим, що його цивільна дружина Ольга Варченко обіймає посаду першого заступника голови ДБР. За словами посадовця, він став жертвою «інформаційної атаки».