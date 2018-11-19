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Через перший сніг Львів завмер у заторах (карта)

10:04, 19 листопада 2018
Суспільство
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Ілюстрація REUTERS

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Значно ускладнений рух на вулицях Личаківська та Стрийська, а також Миколи Коперника. Крім цього, пробки навколо площі Адама Міцкевича, на проспекті В'ячеслава Чорновола та вулиці Княгині Ольги.

скріншот

Як повідомляв УНІАН, через перші снігопади за добу в Україні сталося більше тисячі ДТП.

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Теги: #пробки