Через перший сніг Львів завмер у заторах (карта)

Рух ускладнено на багатьох центральних вулицях.

На дорогах Львова утворилися масштабні затори через перший снігопад.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Значно ускладнений рух на вулицях Личаківська та Стрийська, а також Миколи Коперника. Крім цього, пробки навколо площі Адама Міцкевича, на проспекті В'ячеслава Чорновола та вулиці Княгині Ольги.

Як повідомляв УНІАН, через перші снігопади за добу в Україні сталося більше тисячі ДТП.