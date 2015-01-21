Україна має боронити донецький аеропорт і кожен сантиметр своєї землі - опитування УНІАН

Про це свідчать дані опитування в групі УНІАН Вконтакте, в якому взяли участь 2 615 людей.

Так вважає понад тисяча з них (41,7%).

Однак 22,1% опитаних (579) вважають, що ця позиція не варта життів українських воїнів.

Читайте такожЗахисники донецького аеропорту та 31-ого блокпосту отримали підкріплення - МіноборониПриблизно порівну учасників (15% і 16,7% відповідно) відповіли "Можливо, це стратегічна позиція для армії" та "Так, він наша Брестська фортеця".

Лише 4,4% вважають, що в цьому питання варто орієнтуватися на подальші дії бойовиків.

На території аеропорту вже декілька днів тривають запеклі бої. Вчора повідомлялося, що в донецькому аеропорті 8 українських бійців, які йшли на підмогу своїм, потрапили в полон бойовиків через туман.